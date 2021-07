Calciomercato Udinese – Chi sarà il nuovo bomber?

Dalle cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul, l'Udinese ha incassato circa cinquantacinque milioni di euro. Buona parte di questo ricavo sarà reinvestita sul mercato. L'obiettivo della società è quello di affidare a mister Gotti una squadra in grado di lottare per traguardi ambiziosi. In questi giorni Marino è scatenato. Dopo aver preso Destiny Udogie e aver praticamente chiuso anche l'affare Kamil Glik, il dirigente bianconero si concentrerà sul nuovo attaccante. In vista del prossimo anno, la squadra bianconera ha bisogno di un vero bomber. I profili sondati dai friulani sono tanti, ma non perdiamo altro tempo e cominciamo dal primo <<<