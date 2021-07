Calciomercato Udinese – Una big di A su Stryger Larsen: ecco i dettagli

La società bianconera continua a lavorare sul mercato. Nelle ultime ore ha ricevuto un'offerta da una big di A per Stryger Larsen

L'Udinese continua il suo ritiro in Friuli prima della partenza alla volta dell'Austria. I ragazzi di mister Gotti stanno spingendo forte per farsi trovare pronti alla prima partita di campionato. Ma non si lavora duramente solo in campo. La società è sempre vigile sul mercato, sia in entrata che in uscita. Uno dei nomi maggiormente indiziato a lasciare Udine è quello di Stryger Larsen. Sul danese resta forte l'interesse del Galatasaray ma nelle ultime ore si sarebbe fatta viva un'altra squadra. L'indiscrezione arriva direttamente da Tuttosport, ma scopriamo meglio chi c'è dietro al calciatore.

Pista italiana?

Stryger Larsen è in scadenza nel giugno 2022 e la società vuole piazzarlo in questa finestra di mercato, così facendo eviterà di perderlo a zero il prossimo anno. C'è la possibilità, comunque, che il calciatore resti in Serie A. Infatti, Marotta e Ausilio hanno individuato in lui una soluzione low-cost per sostituire Hakimi. La corsia nerazzurra è rimasta orfana del calciatore marocchino e la situazione finanziaria societaria non permette cifre folli. Ecco allora che spunta fuori l'idea Stryger Larsen. Il danese è reduce da un ottimo europeo e sarebbe un profilo apprezzato dal neo mister Inzaghi. Il 30enne, all'Udinese dal 2017, è voglioso di provare una nuova avventura e chissà che non possa farlo sempre in Serie A. Da Milano sarebbe pronta la prima offerta, ecco le cifre.

I dettagli dell'affare

L'Udinese spera nell'inserimento della società nerazzurra nella trattiva così da aprire un'asta insieme al Galatasaray. I bianconeri valutano il calciatore 5 milioni di euro attualmente. Per Marotta e Ausilio non sarebbe un problema accontentare le richieste di Pozzo, ma solo dopo aver definito la questione Bellerin con l'Arsenal. Si attendono novità nei prossimi giorni. Ma non finisce qui. Le casse dell'Udinese si sono riempite e il borsino è sempre più esplosivo: ecco le novità su 10 giocatori<<<