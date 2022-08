Calciomercato Udinese | Il Toro vira su Diawara. Makengo resta?

Il Torino di Juric è alla ricerca di un centrocampista fisico che possa portare qualità e muscoli all'interno della mediana granata. Il preferito di Davide Vagnati, direttore sportivo del club piemontese, è Jean Viktor Makengo , ormai perno cardinale dei meccanismi tattici di Sottil. Tanto che sabato, lo stesso Vagnati è stato a Monza a visionarlo dal vivo. Per convincere l'Udinese, il Torino nei giorni scorsi ha presentato un'offerta di circa 13 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni della mezz'ala francese. Nulla da fare però, perché i bianconeri per il proprio pupillo continuano a fare muro, chiedendo almeno 15 milioni.

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe virato con forza su Amadou Diawara, centrocampista fuori dai piani tecnici di Josè Mourinho e più facile da prendere. Nel caso quest'affare andasse in porto, Makengo rimarrebbe di certo in Friuli, allontanando una volta per tutte le voci di mercato. Invece, se il Toro decidesse di tornare alla carica con un'offerta importante, tale da soddisfare le richieste della dirigenza bianconera, il sostituto sarebbe già in casa. Stiamo parlando di Sandi Lovric. Lo sloveno, a Monza, ha dato prova di grande affidabilità e carisma, aggiungendo al centrocampo friulano quella verticalità che gli mancava dai tempi di Rodrigo De Paul. Certamente un giocatore diverso rispetto al francese, con meno muscoli, ma sicuramente con più qualità. Vedremo quindi l'evolversi di questo pazzo mercato estivo, perché la cessione di Makengo sarebbe l'ennesima cessione eccellente di questa finestra.