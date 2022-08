Udinese | Per un Deulofeu che scende c’è un Nestorovski che sale

Il numero 10 è stato ancora una volta autore di una prova opaca. Deulofeu con la palla tra i piedi pare frenetico, poco lucido, tutti aggettivi impensabili se si pensa solo alla passata stagione, dove il catalano ha realizzato ben 14 reti, facendo gola a tanti club importanti. Quel giocatore pare essersi perso. Complici le voci di mercato, Deulofeu sembra voler strafare in partita, tenendo troppo il pallone e calciando ripetutamente verso la porta, quando in parecchie occasioni la scelta più appropriata sarebbe stata servire un suo compagno. L'Udinese, se vuole ambire ad un campionato importante, non può fare meno del suo leader tecnico. Proprio per questo motivo, mercoledì, Deulofeu non può mancare l'appuntamento con la Fiorentina, per dimostrare di essere ancora insostituibile, soprattutto a poche ore dalla fine del mercato. Per un attaccante che scende c'è un attaccante che sale.