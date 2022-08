Mercato Udinese | In arrivo un giovane talento dal Portogallo

La squadra di Sottil è al lavoro per preparare al meglio la delicata sfida di sabato sera contro la Salernitana, ma nel frattempo dal Portogallo arrivano notizie incoraggianti per quanto riguarda il mercato in entrata. Stando infatti a quanto riporta la stampa locale, l'Udinese sarebbe ad un passo da chiudere un colpo in prospettiva. Come accennato nei giorni scorsi, il botto arriva da Lisbona, più precisamente dalla squadra allenata da Ruben Amorim.

Il giocatore in questione è Vivaldo Semedo , giovane attaccante dello Sporting Lisbona U17, ma già nel giro della nazionale juniores, di cui è un punto fisso. I numeri con le selezioni under sono a dir poco incredibili, visto che nell'ultimo campionato "Primavera" è riuscito a mettere a segno ben 24 gol in 25 presenze . Medie da far girare la testa e che sicuramente hanno fatto strofinare le mani al direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ma cosa manca alla chiusura della trattativa?

Stando a quanto riporta "A Bola", storico quotidiano sportivo portoghese, oggi potrebbe essere il giorno giusto per il passaggio di Vivaldo Semedo in bianconero. Marino avrebbe infatti trovato nelle ultime ore l'accordo di massima con i "dragoni", sulla base di 3 milioni di euro netti per il cartellino del giocatore. Oggi pomeriggio, quindi, verranno finalizzati gli ultimi dettagli burocratici, così da poter consentire il viaggio del giocatore verso il Friuli. Se si riusciranno a compilare le carte in tempi brevi, Semedo domani svolgerà le visite mediche con l'Udinese. In caso contrario, l'arrivo in Italia dell'attaccante portoghese slitterà a venerdì. Una volta sbarcato a Udine, la giovane promessa si aggregherà poi alla squadra allenata da Jani Sturm, in Primavera, sperando di ripetere il percorso fatto dai vari Pafundi &Co. A proposito di mercato, l'Udinese è in trattativa avanzata per la cessione di uno dei suoi gioielli, ecco di chi si tratta <<<