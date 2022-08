Calciomercato Udinese – A Bergamo sono sicuri: Soppy è in arrivo

Il team guidato da Andrea Sottil si prepara al secondo incontro di questo campionato, probabilmente bisognerà fare a meno di un giocatore

Redazione

Il primo team del Friuli Venezia Giulia si prepara al secondo incontro di questo campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di mettere in cascina i primi tre punti della sua stagione. Dall'altra parte ci sarà una Salernitana piena di voglia di fare ed anche lei vogliosa di racimolare i primi punti di questa annata. Ci si prepara ad una partita non semplice e che potrebbe valere molto soprattutto sotto il punto di vista del morale. Nel frattempo da Bergamo non arrivano belle notizie, perché il fronte è unito e convinto di potersi assicurare un baby fenomeno bianconero. Sembra essere solo una questione di tempo.

Il talento al centro dell'articolo sta monopolizzando le prime pagine dei quotidiani sportivi bergamaschi da diversi giorni. Il suo nome è Brandon Soppy e non vede l'ora di fare questo salto di qualità per poter puntare alle coppe europee con l'Atalanta. Come detto in precedenza, tutti i giornali della città lombarda, dall'Eco di Bergamo fino al Corriere della città orobica, sono sicuri e mettono per iscritto che l'affare si farà e si concluderà proprio nelle prossime ore. Adesso la palla passa all'Udinese che a due settimane dalla fine del mercato deve trovare una soluzione concreta e che possa prendersi minuti importanti su quella fascia.

Il nome prescelto

Al momento sembra esserci un unico nome valido per la fascia destra. Stiamo parlando di un giocatore che ha già indossato la maglia bianconera, ma è appena arrivato dall'altra parte dell'Europa. Il suo profilo sembra essere perfetto e probabilmente sarà costretto ad accelerare le tappe. Stiamo parlando di Festy Ebosele, il giocatore irlandese potrebbe esordire già contro la Salernitana. Stiamo parlando di un banco di prova molto importante in vista della prossima stagione. Le prossime ore saranno decisive e nel frattempo prende quota un possibile ritorno. Un nuovo nome per la fascia <<<