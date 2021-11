Calciomercato Udinese, indiscrezione clamorosa: se succede sono guai

Il calciomercato è un mondo imprevedibile che non lascia spazio a nessuno. Tutto ruota attorno ai soldi ed è sempre più difficile dire di no a proposte milionarie.

La Serie A sta diventando sempre più competitiva e bisogna investire se si vuole rimanere al passo con i tempi. Le sorprese al giorno d'oggi non mancano. A gennaio succederà di tutto. C'è chi vuole rimanere in vetta e chi farà il possibile per rovesciare la classifica. In casa Udinese qualcosa si sta muovendo e Marino e la famiglia Pozzo non possono abbassare la guardia.