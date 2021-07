Mercato Udinese – Si infiamma una trattativa: “colpo possibile”

Il mercato è in escandescenza, anche l'Udinese non resta a guardare. Scopriamo la trattativa che si sta infiammando nelle ultime ore

Redazione

Il mercato è in escandescenza, tutte le squadre sono in trattativa per diversi colpi che potrebbero rendere gli organici migliori e la squadra più competitiva, anche l'Udinese non resta a guardare. La squadra sotto la guida del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino, prepara diverse trattative, tutte potenzialmente clamorose. Il D.S. italiano segue con molto interesse i profili tracciati dal tecnico Luca Gotti, che per questa stagione ha chiesto di operare in diversi ruoli. Scopriamo la trattativa che sta infiammando il mercato nelle ultime ore.

Il profilo

Sin dall'inizio della stagione il tecnico italiano ha chiesto dei movimenti in attacco. Dopo l'addio di De Paul, probabilmente l'altro fantasista di grande estro, Roberto Pereyra, sarà costretto ad abbassarsi per aiutare la squadra ad uscire dal pressing avversario. Il suo ruolo di seconda punta nel 3-5-1-1 dovrà essere sostituito, al momento si pone grande fiducia nel giocatore spagnolo Gerard Deulofeu, ma le sue frequenti ricadute fisiche fanno pensare alla società friulana di dover operare comunque in quel ruolo. Il nome che è in lizza per arrivare nella squadra del patron Giampaolo Pozzo, sembra essere quello di Gianluca Caprari. Il giocatore classe 1993 arriva da un'ottima stagione personale in quel di Benevento. In trenta partite il fantasista romano ha messo a segno cinque gol e realizzato per i compagni campani ben sei assist. Andiamo a vedere la cifra che Marino dovrà sborsare per aggiudicarsi le prestazioni della seconda punta.

Le cifre

Il giocatore, dopo essersi rilanciato in quel della provincia campana, è tornato dal prestito alla Sampdoria. La società blucerchiata deve fare i conti con un reparto già abbastanza intasato, in cui le punte di certo non mancano. La scelta della dirigenza, guidata da Massimo Ferrero, è quella di vendere, in modo da poter creare spazio per altri colpi. All'Udinese potrebbe bastare un'offerta intorno ai 6-7 milioni per aggiudicarsi a titolo definitivo le prestazioni del fantasista romano. Gli occhi però non sono tutti puntati su di lui, il D.S. Marino si sta muovendo anche in altre zone del campo <<<