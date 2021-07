News Udinese – Concluso il primo giorno di ritiro in Austria

Nella giornata di ieri la squadra ha svolto il suo primo allenamento in quel di St.Veit, vediamo come se la sono cavata i bianconeri

Dopo le fatiche della prima settimana in madre patria, mister Gotti ha concesso la domenica libera ai giocatori, per poi rinnovare l'appuntamento il pomeriggio successivo. Nella giornata di ieri la squadra è scesa in campo in quel della Jacques Lemans Arena. La giornata si è divisa in due parti. La prima ha visto delle esercitazioni tecniche e delle partite a campo ridotto, in cui il mister ha potuto annotare lo stato di forma generale della squadra dopo il test match di sabato. La seconda parte dell'allenamento è stata caratterizzata da un allenamento incentrato sulla parte atletica, un lavoro molto dispendioso e faticoso, ma necessario per presentarsi al meglio in campionato. Non sono concluse le novità, in quel di St. Veit la squadra ha visto per la prima volta in gruppo una pedina molto importante per la stagione che arriverà, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Il giocatore spagnolo sembra essersi ristabilito da tutti gli acciacchi degli ultimi tempi. ed è pronto per tornare a mostrare sul campo da gioco ciò che sa fare meglio. Andiamo invece a vedere i prossimi impegni per la compagine di Luca Gotti.