Mercato Udinese: Dall’Inghilterra con sicurezza: “sondaggio clamoroso”

Nelle ultime ore, l'Udinese sta cercando in tutti i modi di migliorare il proprio attacco. Sono diversi i nomi sondati fino a questo punto, impossibile chiuderli tutti. Al momento la squadra non ha nessuna intenzione di mollare determinati obiettivi ed anzi, non vede l'ora di poter affondare l'attacco decisivo. Per quanto riguarda uno dei favoriti, è sorto un problema non da poco, cioè per lui sono arrivate delle offerte molto importanti da un top team inglese. Questa situazione fa pensare il giocatore peruviano, che adesso è indeciso come non mai. Andiamo a vedere il protagonista dell'articolo e quante chance ha l'Udinese di poter chiudere il colpo <<<