Udinese / Clamoroso Italia: Mancini convoca l’obiettivo dei friulani Retegui

In un'Udinese a secco di gol, Marino è sulle tracce di un bomber di razza. Il nome finito nel mirino dei bianconeri, come già raccontato, è quello di Mateo Retegui. La notizia arriva dall'Argentina, dall'emittente TNT Sport: il club friulano è sulle tracce del centravanti attualmente in prestito al Tigre, ma legato al Boca Juniors da un contratto valido fino a dicembre 2024. Retegui è stato una delle grandi rivelazioni del calcio argentino nel 2022 con i suoi 19 gol in campionato , un ottimo score portato avanti anche all'inizio del 2023 con sei reti realizzate nelle prime sei partite del campionato 2023.

Le prime pagine della Superliga sono infatti tutte per lui. Dopo aver messo a segno 6 reti nel primo mese di campionato edizione 2023, unico ad andare a segno in tutte e tre le giornate d'apertura, l'argentino è finito nel mirino dell' Udinese. Secondo Matías Bustos Milla, giornalista di TNT Sports, il centravanti classe 1999 potrebbe sbarcare in Serie A nella prossima estate. Il giocatore potrebbe fare lo stesso percorso di Matheus Martins , attaccante prelevato a gennaio dalla Fluminense. Marino insiste e sarebbe previsto un viaggio nelle prossime settimane per visionare da vicino l'attaccante.

La chiamata del Mancio

Roberto Mancini, c.t. dell'Italia campione d'Europa in carica, per le sfide contro Inghilterra (in casa, il 23 marzo) e Malta (in trasferta, il 26 marzo) valide per le Qualificazioni a Euro 2024, ha convocato anche Mateo Retegui. Visti i problemi in attacco, il Mancio pesca il jolly. Sia il Tigre che il calciatore sono già stati informati della decisione del c.t. da elementi dello staff azzurro. Si tenta, in questo modo, di evitare una beffa come nel caso di Marcos Senesi: il difensore, a lungo nel mirino degli azzurri, era stato poi convocato da Lionel Scaloni per la Finalissima dello scorso 1 giugno a Wembley preferendo, quindi, l'Argentina all'Italia. Uno smacco che brucia e che non va ripetuto.