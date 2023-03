News Udinese – Pereyra vuole essere protagonista / Le sue condizioni

Il calciatore ha affrontato un periodo davvero difficile in cui è stato sommerso dagli infortuni. Adesso è pronto per riprendersi l'Udinese

Redazione

Il capitano di questa Udinese ha bisogno di tornare ad essere protagonista in vista dei prossimi impegni di campionato. Il Tucu Pereyra ha intenzione di prendersi una maglia da titolare proprio durante il prossimo match contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Una partita che sarà davvero molto importante sia per la squadra che per il giocatore, visto che c'è molta voglia di tornare a vincere ed è anche tanto tempo che il team non riesce ad assicurarsi i tre punti finali. Adesso non si può fare altro che valutare le condizioni del recupero del capitano e poi partire a tutta verso il prossimo impegno.

Contro l'Atalanta gli acciacchi lo hanno sicuramente fermato ed infatti anche nei venti minuti finali dedicati al suo ingresso, non è riuscito a mettersi in mostra e fare la differenza come suo solito. Ora, però, ha ancora diversi giorni per poter recuperare al meglio e prepararsi con la squadra in vista di una partita mai banale. Pereyra ha voglia di tornare ad essere protagonista in questa Udinese e soprattutto i bianconeri hanno bisogno del capitano per tornare a conquistare quel successo che è arrivato solo una volta nel corso degli ultimi diciotto incontri. Andiamo a vedere come Andrea Sottil potrebbe metterlo sul campo da gioco.

Il ruolo prescelto — Al momento sono due le posizioni in cui potrebbe giocare il talento ex Watford e Vecchia Signora. Il primo è sulla linea dei centrocampisti assieme ad una mezz'ala (che bisogna ancora scegliere) e il mediano Walace. Il secondo è dietro il portoghese Beto. Due situazioni non semplici da gestire, ma in cui bisogna fare il massimo e sappiamo che Pereyra con le sue giocate potrebbe addirittura decidere la partita. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ufficiale il ritorno di un difensore centrale. Pronto per il riscatto <<<