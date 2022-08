Calciomercato Udinese – Izzo cerca riscatto, Udine pronta ad accoglierlo

Il team bianconero continua a lavorare in vista del terzo impegno di questo campionato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco. Solo nelle prossime ore ci saranno delle novità anche sul calciomercato, la squadra al momento non è ancora completa. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è pronto per mettersi all'opera e chiudere altri colpi che permettano a Sottil di avere una squadra completa in tutti i reparti. Si parla di una situazione tutt'altro che semplice, con l'Udinese che non vede l'ora di poter accogliere gli ultimi tasselli mancanti. Nelle ultime ore si parla di un nuovo difensore centrale in cerca di riscatto.