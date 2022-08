Calciomercato Udinese – Attenzione al Toro: occhi su un titolarissimo

Il team bianconero in questi ultimi giorni di mercato ha ancora da fare, sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore un nuovo assalto

Redazione

Il team bianconero sta lavorando in vista della prossima stagione, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. In questi ultimi dieci giorni di calciomercato c'è ancora da lavorare e sistemare diverse operazioni. Secondo le notizie dei giornali, possono essere ancora due o tre i giocatori che potrebbero vestire la maglia delle zebrette. La società è al lavoro, ma nel frattempo si deve difendere dalle offensive di altri giocatori che sono pronti per fare la differenza. Stiamo parlando di talenti che interessano a tutti i club, inclusi dei diretti avversari dell'Udinese nel corso di questo campionato.

Il giocatore al centro dell'articolo è Jean-Victor Makengo. Stiamo parlando di un centrocampista che non vede l'ora di fare la differenza nel mezzo del campo. Diverse le squadre interessate alle sue prestazioni e tra queste c'è anche il Torino di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società torinese cerca un giocatore che sia in grado di mettere grande fisicità nel mezzo del campo. Nelle prossime ore potrebbero intensificarsi i contatti tra le parti. Un affare che potrebbe andare in porto da un momento all'altro, ma le richieste dell'Udinese sono chiare e non c'è nessuna intenzione di svendere il campione francese.

Il costo del cartellino

La prima richiesta avanzata dalla squadra mercato bianconera (capitanata dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino) si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La società non ha bisogno di vendere e di conseguenza lo farà solo davanti ad una grande offerta. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità su questo fronte, con il Toro che sembra essere pronto per avanzare un'offerta intorno ai 10 milioni di euro. La chiusura potrebbe essere tra i dodici e i tredici milioni, ma le parti sono ancora a lavoro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere la scheda tecnica del difensore Kinsgley Ehizibue <<<