Mercato Udinese | Juric sogna un colpo, Cairo forse ci prova

La nuova stagione è ufficialmente iniziata e il club bianconero sta lavorando senza sosta in vista dell'inizio della nuova stagione. L'Udinese dovrà fare i conti anche con i tanti calciatori che cambieranno squadra in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo, la dirigenza bianconera dovrà creare una squadra in grado di giocare bene come lo scorso anno e non deludere le aspettative. Questo è l'obiettivo anche di altre squadre di Serie A. Infatti, anche gli altri club del campionato italiano si stanno rinforzando molto in questa sessione estiva di calciomercato. Tra queste c'è anche il Torino , che avrebbe messo nel mirino un centrocampista titolare dei bianconeri. Ecco di chi si tratta .

Come abbiamo anticipato, i Granata si sarebbero interessati al profilo di Makengo. Come riportato dalla redazione di Tuttosport, mister Jurić non si sarebbe accontentato dell'acquisto 18enne turco Emirhan Ilkhan per il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino anche la mezzala francese di proprietà dell'Udinese. Pare che il tecnico croato sia rimasto letteralmente incantato dalla tecnica e dalla duttilità dell'ex Caen in entrambe le fasi di gioco. Per acquistarlo serviranno più di 10 milioni di euro, ma ad oggi si parla soltanto di un semplice interesse nei suoi confronti. Non è da escludere, però, che nei prossimi giorni possano pervenire le prime offerte ufficiali da parte dei Granata. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, vi invitiamo a leggere le ultime notizie riguardo le condizioni di Beto <<<