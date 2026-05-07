L'Udinese sta lavorando intensamente sul campo da gioco e non vede l'ora di poter continuare a fare la differenza anche sul mercato in entrata ed in uscita. Proprio in questi istanti sta prendendo quota un affare decisamente molto interessante. Un rinnovo che sarebbe unico e fondamentale per il club bianconero del Friuli Venezia Giulia. Il difensore con il passare delle stagioni è diventato un vero e proprio perno e di conseguenza il prolungamento sembra essere solo questione di tempo. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Christian Kabasele. Il calciatore belga ha intenzione di continuare la sua avventura in Friuli Venezia Giulia e di conseguenza passiamo ai dettagli del suo nuovo accordo.

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Tutti i dettagli sul contratto

Kabasele colpo di testa

Un altro anno di prolungamento è la prima idea tra le parti. Per Kabasele la possibilità di restare con la maglia dell'Udinese sulle spalle fino al giugno del 2027. Una scelta che premia giustamente un calciatore che ha già messo a referto ben 29 presenze e soprattutto tre reti nel corso di questo campionato. La palla passa alla società ed al giocatore, anche se sembra essere solo questione di tempo prima che tutte le parti possano stringersi la mano in maniera definitiva. L'ex Watford è pronto per continuare ad avere un ruolo importante nel club sia sul campo che nella crescita delle giovani speranze come Mlacic e Bertola.