L'Udinese si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Una sfida decisamente importante per raggiungere i cinquanta punti che sono sempre più vicini. Logicamente c'è da capire chi potrà recuperare e chi invece dovrà alzare bandiera bianca ancora per una partita. I calciatori più in dubbio e su chi si sta cercando di capire se effettivamente partirà per l'isola sarda troviamo Jesper Karlstrom, Keinan Davis e Nicolò Bertola. Andiamo a vedere nel dettaglio quella che potrebbe essere la decisione della società bianconera di Udine.

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Il punto sugli infortunati

Nicolò Bertola e Sorensen

Il primo punto di domanda è quello che riguarda il difensore centrale ex Spezia. Il calciatore ha messo a referto una prima parte di stagione davvero importante, ma nell'ultimo periodo si è dovuto fermare per qualche acciacco muscolare. Il rientro sembra essere scritto contro il Cagliari, stesso discorso per Jesper Karlstrom. Situazione decisamente più difficile per Keinan Davis che potrebbe alzare ancora una volta bandiera bianca. Vedremo se effettivamente mister Kosta Runjaic rischierà oppure andrà con Adam Buksa. Il bomber polacco è ancora a caccia del gol, dopo una buona prova contro il Torino in cui è arrivato il palo.