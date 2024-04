Mercato Udinese – La Roma bussa alla porta: chiesto un giocatore!

L’Udinese torna al lavoro . Il pareggio contro il Sassuolo non ha di certo fatto fare un passo concreto verso la salvezza ma ha, evidentemente, lasciato la squadra friulana a distanza dal terzultimo posto. Il piazzamento – ricoperto ora dall’Empoli – dista solamente 3 punti. C’è ancora da sudare e lottare per centrare la salvezza.

Ma intanto, si lavora anche in ottica mercato. Balzaretti è attivissimo in entrata ma deve pure guardarsi dagli affondi di chi bussa alla porta per portare via i talenti di Cioffi.In tal senso c’è una novità importantissima. Pare che la Roma stia prendendo informazioni per un calciatore bianconero: adiamo subito a vedere di chi si tratta >>>