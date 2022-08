Mercato Udinese | La trattativa per Ehizibue si tinge di giallo

Il mercato dei friulani si tinge nuovamente di giallo. Oggi doveva essere il giorno di Kingsley Ehizibue in bianconero, invece la trattativa pare essersi al momento arenata. Il giocatore era stato nella giornata di ieri a visitare il quartier generale friulano, con tanto di sopraluogo anche al centro sportivo. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio in Friuli, poi l'incredibile svolta nella giornata di oggi.

Sul caso è intervenuto ai microfoni di Sky DE, il direttore sportivo del Colonia Christian Keller che ha voluto fare chiarezza sul caso, ecco le sue parole: "Aveva un giorno libero e quando i calciatori sono di riposo possono fare quello che vogliono, anche viaggiare. Ecco, Kingsley ci ha chiesto se poteva vedere il posto e noi lo abbiamo autorizzato. Adesso non c’è altro da aggiungere perché oggi non ci sono stati nuovi contatti”. Dichiarazioni che fanno presagire una brusca frenata della trattativa, con il calciatore olandese abituato a cambiare idea all'ultimo istante. Infatti, anni fa, il giocatore classe '94 rifiutò il suo trasferimento al Genoa giustificandolo come una conseguenza di “un’indicazione divina”, derivata da un sogno. Magari anche in questo caso c'entrano le stelle, ma al momento l'unica cosa certa è che Ehizibue rimane un giocatore del Colonia. Ora starà a Marino decidere se affondare il colpo o se virare su un altro obiettivo per completare la fascia destra. Nel mentre, la società friulana si è mossa per sopperire all'assenza di Udogie, accaparrandosi un giocatore in quel ruolo per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta<<<