Calciomercato Udinese – Laki sorprende tutti / I rossoneri prendono nota

Il team rossonero segue da vicino il calciatore serbo. Proprio il team gestito da Maldini potrebbe far partire un assalto questa estate

Il team bianconero si gode un successo di altissimo livello contro una squadra che lotta per le zone nobili della classifica. Quando si parla dell'Udinese possiamo sicuramente renderci conto che si sta parlando di una società che ha grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Dopo un periodo buio si è tornati a lottare per le posizioni che contano ed il settimo posto è tornato ad essere a portata di mano. Tra i tanti calciatori che stanno rendendo sopra le aspettative c'è uno che è pronto per prendersi una maglia da titolare anche in una big del nostro campionato. Andiamo a vedere le ultime su Lazar Samardzic.

Il talento serbo anche ieri sera ha dato dimostrazione a tutti delle sue incredibili capacità sotto tutti i punti di vista. Parliamo di un asso del centrocampo che ha messo in difficoltà due centrocampisti più affermati come Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Dopo la partita giocata su questi livelli, potrebbero essere proprio i rossoneri a provare ad aggiudicarsi un giocatore di questa caratura. L'Udinese è consapevole di cosa si ritrova tra le mani e le richieste non sono di certo delle più economiche.

La cifra dell'affare — Sappiamo che quella bianconera è una bottega cara. Infatti per un'ipotetica partenza di Lazar ci vorranno delle offerte milionarie. Ad oggi l'offerta base per potersi aggiudicare un calciatore con queste capacità dovrebbe stanziarsi intorno ai venti milioni di euro. Non solo i rossoneri sono pronti a lottare per aggiudicarsi questo talento, ma anche il Napoli di Luciano Spalletti è rimasto stregato dalle sue giocate. Quella che sta per arrivare si candida ad essere l'estate della svolta per un talento che si può definire con una sola parola: predestinato.