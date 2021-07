Mercato Udinese – Marino studia due nuovi colpi: i dettagli

Ieri, è iniziata ufficialmente la nuova stagione dell'Udinese, con i giocatori che hanno effettuato i primi test fisici ed atletici. L'unico volto inedito era quello di Daniele Padelli, arrivato a parametro zero, dopo aver vinto lo Scudetto con i nerazzurri. Naturalmente, la società è al lavoro per regalare a Gotti innesti importanti, viste soprattutto le partenze di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il portiere è stato ufficialmente venduto all'Atalanta per venti milioni di euro, mentre per il centrocampista si aspetta la fine della Copa America. L'accordo con l'Atletico Madrid è stato trovato tempo fa e presto l'argentino approderà alla corte di Simeone. Nel frattempo, Pierpaolo Marino sta valutando diversi profili. Vediamo gli ultimi due nomi sondati.