Udinese | Larsen-Trabzonspor / Arriva l’annuncio ufficiale della società

Il team bianconero continua il suo periodo di crescita. Il futuro sicuramente potrebbe riservare delle sorprese: i dettagli

Il team bianconero continua a migliorare e lavorare in vista della prossima stagione. Sicuramente si parla di una situazione tutt'altro che semplice, visto che diverse cose possono e stanno cambiando in diverso tempo. La prima situazione è quella che riguarda il mister, visto che nonostante l'ottima stagione di Gabriele Cioffi il suo contratto non è stato riconfermato. Al suo posto ci sarà Andrea Sottil che ha fatto benissimo nella cadetteria ed ora avrà la sua chance nel calcio che conta. Anche diversi giocatori, però, potrebbero abbandonare la barca e provare una nuova destinazione. Tra questi c'è anche un assoluto protagonista. Ha fatto la storia nel corso delle ultime stagioni, ora è pronto per una nuova avventura.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo (come si può evincere dal titolo) è Jens Stryger Larsen. Quest'anno ha giocato una stagione parecchio sottotono, visto che a parte l'inizio della stagione non è mai riuscito a fare breccia nella fascia bianconera. Con il passare del tempo, infatti, ha perso totalmente il posto da titolare ed alla fine con il mancato rinnovo di contratto anche quello in panchina. Ora si prospetta una nuova avventura piena di stimoli, infatti non perdere tutti gli aggiornamenti delle ultime ore. Completate le visite mediche ed arrivato l'annuncio ufficiale della società turca.

Le ufficialità

Con una nota sul sito, la società turca ha confermato l'ingaggio del terzino danese che proprio in queste ultime ore ha completato le visite mediche ed è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore per il club campione di Turchia. Si conclude qua un'avventura durata diverse stagioni e che probabilmente non ha avuto il finale che ci si meritava.