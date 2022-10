Calciomercato Udinese – Si lavora per la difesa: gli ultimi aggiornamenti

La squadra guidata dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a fornire grandi prestazioni sul campo da gioco, ma da un mese a questa parte non si può dire la stessa cosa sotto il punto di vista dei risultati. Nell'ultimo periodo l'Udinese non riesce più a portare a casa i tre punti finali e di conseguenza occorre una soluzione e va trovata il prima possibile. Una delle idee dell'ultimo periodo potrebbe essere quella che porta la società ad operare anche sul calciomercato. Soprattutto dopo gli infortuni di Rodrigo Becao ed Adam Masina, tutti si sono accorti che in difesa la coperta è corta e finiscono per giocare sempre e solo i soliti tre. Di conseguenza si sta cercando una possibile soluzione. Da settimana scorsa si parla di un nome nello specifico per la retroguardia. Ecco il protagonista.