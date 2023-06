Calciomercato Udinese – Si lavora al post Silvestri / Contatti per Trubin

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non mancano anche le novità sul mercato. Il punto su Trubin

Il mercato quando si parla di Udinese non muore mai. In queste ultime ore la società bianconera ha provato un vero e proprio colpo di teatro e cercato di strappare ai migliori club europei un portiere di prospettiva molto interessante. Stiamo parlando di Anatoliy Trubin. L'estremo difensori si è messo in mostra nel corso delle ultime due Champions League. In molti ricorderanno le sue grandi parate contro i neroazzurri prima di Antonio Conte e poi di Simone Inzaghi. Adesso, però, sembra essere pronto per approdare in un campionato di prima fascia e proprio l'Udinese ha provato ad anticipare tutti. Andiamo a vedere la prima offerta che è stata inviata alla squadra del Donbass.

Per lo Shaktar sono stati messi sul piatto ben sei milioni di euro. Una cifra non irrisoria, ma ancora insufficienti per la dirigenza ucraina. Adesso vedremo se nelle prossime settimane arriverà qualche rilancio ed effettivamente si potrà chiudere questa trattativa. Sicuramente si tratta di un colpo d'altissimo livello per la squadra bianconera che sistemerebbe la porta per diverse stagioni e lo farebbe anche con un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza. A questo punto se veramente dovesse arrivare un estremo difensore come Trubin cambierebbero anche le gerarchie per l'estremo difensore.

Un vero e proprio ballottaggio — Con due portieri di questo valore e questo livello difficilmente si potrà prendere una decisione unica per tutta la stagione. Il ballottaggio sarebbe aperto ogni domenica e toccherà a mister Andrea Sottil prendere la decisione giusta ogni volta. Sicuramente il reparto verrebbe rinforzato in maniera molto solida e la porta diventerebbe composta da due estremi difensori di primissimo ordine.