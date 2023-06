News Udinese – Walace avverte Allegri: “Dacia Arena è un terreno ostico”

Il centrocampista brasiliano Walace ha presentato il prossimo incontro di campionato per il quotidiano Tuttosport. Andiamo a vedere tutte le dichiarazioni del calciatore che ha voglia di chiudere questo torneo nel migliore dei modi, nonostante le difficoltà di questo ultimo periodo. "Ho già giocato nel reparto arretrato negli ultimi minuti a Salerno. Se giocherò li forse non farò la mia miglior partita, ma sono pronto a dare una mano ai miei compagni in ogni posizione possibile". L'intervista non si è conclusa qua, visto che non è mancato anche un commento piccato ai suoi avversari: "Abbiamo studiato i nostri avversari. Ci aspetta una partita difficile, considerando anche le nostre assenze. La Dacia Arena è stato un terreno ostico per tutte le big del campionato, con la sola Lazio capace di portare a casa i 3 punti". Il mediano brasiliano ha le idee chiare e sa benissimo che probabilmente servirà dare una mano nella retroguardia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Ecco le ultime dai campi <<<