Mercato Udinese – Piace Lemina: il Watford potrebbe aiutare i bianconeri

L'Udinese vuole nuovi rinforzi per la prossima stagione. Idea Lemina che potrebbe arrivare dal Watford: i dettagli

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. La società vuole regalare a Luca Gotti nuovi innesti in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Le due brutte notizie sono nell'aria, presto diventeranno ufficiali: Rodrigo De Paul e Juan Musso lasceranno il Friuli. Entrambi gli argentini coroneranno il loro sogno di giocare in Champions League. Il centrocampista si trasferirà all' Atletico Madrid del Cholo Simeone , mentre l'estremo difensore all' Atalanta . In totale, la dirigenza guadagnerà circa cinquantacinque milioni da queste cessioni. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per portare ad Udine nuovi volti. La priorità è data alla ricerca del nuovo portiere, ma anche gli altri ruoli verranno migliorati. C'è una novità per quanto riguarda il centrocampo. Vediamo i dettagli.

L'Udinese continua a guardare in Inghilterra. L'ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Mario Lemina del Southampton. Come riporta calciomercato.it, il Watford potrebbe fare un favore ai bianconeri. Infatti, il club giallonero sarebbe disposto ad acquistare il gabonese per girarlo poi ai friulani. Non è la prima volta che le due società dei Pozzo sono protagoniste di operazioni di questo genere. Il classe '93 è una vecchia conoscenza del nostro campionato, visto che dal 2015 al 2017 ha militato nella Vecchia Signora. Lemina è reduce da una buona stagione in prestito al Fulham, in cui ha segnato un gol e fornito un assist in trenta partite. Tuttavia, nonostante le sue prestazioni, la squadra di Londra è retrocessa in Championship. L' ex Galatasaray non è l'unico giocatore di Premier League finito nel taccuino di Marino. Infatti, rimane sempre vivo l'interesse per Matthew Longstaff del Newcastle, anche se la trattativa sembra complessa. Nel frattempo, ecco la lista aggiornata con tutti gli obiettivi di mercato della società friulana.