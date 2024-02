LIVE Calciomercato Udinese / Calma piatta sul mercato in entrata

AGGIORNAMENTO 17:54 / Sul fronte bianconero tutto tace, ma sono diverse le trattative che stanno andando in porto come Karamoh dal Torino al Montpellier e il Lecce che si assicura Capradossi.

Manca sempre meno alla chiusura del mercato bianconero. Proprio in queste ore la società sta cercando di chiudere per un difensore centrale. Ecco tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Adam Masina ufficiale

Proprio in queste ore è ufficiale il passaggio di Adam Masina in quel di Torino. Il calciatore marocchino è già stato presentato dalla sua nuova squadra ed è pronto per iniziare una nuova avventura in Italia. Per l'Udinese si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai tre milioni di euro.