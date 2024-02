Mercato Udinese / Torna Musso? Clamoroso scambio con l’Atalanta

Clamorosa notizia dell'ultimo minuto. Un calciatore di primissimo livello come Juan Musso potrebbe tornare definitivamente in quel di Udine

Juan Musso torna in bianconero ? Questa è la clamorosa indiscrezione delle ultime ore di mercato. Il calciatore argentino ha voglia di essere titolare e protagonista nel corso dei prossimi sei mesi e proprio per questo motivo si potrebbe cercare di chiudere una nuova operazione di primissimo livello.

L'idea è quello di uno scambio di prestiti tra l'Udinese e l'Atalanta con Silvestri in neroazzurro e Musso in quel di Udine. Il problema principale? Sicuramente il tempo che scorre di minuto in minuto e rende sempre più complicata questa operazione di mercato. Vedremo se le due società riusciranno a trovare un accordo finale.