Mercato Udinese, lo mandano via? Dalla Premier non hanno dubbi! – News

L'Udinese torna a vincere e lo fa grazie ad un colpo di testa perfettamente eseguito dal suo leader difensivo, Rodrigo Becao. L'inseguimento al sesto posto è ricominciato. Non sarà facile ma non è nemmeno impossibile. Mentre mister Sottil si occupa dei suoi ragazzi, la dirigenza dell'Udinese è chiamata a fare i conti con il calciomercato, sia in entrata che in uscita.