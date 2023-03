News Udinese | Raffica di mercato: in 6 rischiano di lasciare a fine stagione

La vittoria contro l'Empoli è stata di fondamentale importanza. Non tanto per la classifica quanto per il livello psicologico di una squadra che ha dimostrato nelle ultime partite di meritare una vittoria che, però, i bianconeri non riuscivano mai ad agguantare. Bene, questa volta ci ha pensato Becao. Pilastro della difesa e pezzo di mercato pregiatissimo. Il difensore brasiliano si trova in una scomodissima situazione di contrattuale e, purtroppo, non è l'unico. Alla fine della raffica abbiamo fatto il punto dettagliato sulla situazione di ogni giocatore.