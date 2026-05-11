L'Udinese punta fortemente ad alleggerire la sua rosa nel corso di quest'estate. Sono diversi gli elementi, soprattutto in attacco, che hanno trovato poco spazio e continuano a chiederne di conseguenza si potrebbe pensare ad un alleggerimento cospicuo in questo reparto. Il calciatore che più di tutti sembra essere pronto per una nuova avventura è arrivato nel corso dell'ultima estate e non è mai riuscito a prendersi un posto da reale protagonista. Nel corso delle ultime ore, sembrano iniziarsi a muovere diverse voci a riguardo e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che ci sia un affondo iniziale.

Il punto sul futuro di Bayo

Vakoun Bayo

Il bomber che ha indossato la maglia del Watford sembra essere stato messo sotto osservazione dai biancocelesti di Maurizio Sarri. L'Udinese è disponibile a trattare, complice anche il complicato adattamento con la maglia bianconera per il centravanti. Non dimentichiamo che quella in arrivo si prospetta un'estate di rivoluzione proprio per la squadra della Capitale, visto che Dia sembra essere arrivato al suo capolinea ma soprattutto con un Ratkov che non è mai riuscito ad inserirsi e potrebbe salutare dopo soli sei mesi. Adesso la palla è nelle mani del club biancoceleste che c'è da capire se affonderà il colpo.