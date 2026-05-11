Non solo Jesper Karlstrom, visto che la programmazione dell'Udinese continua in maniera feroce e la società sta cercando di stabilire sin da subito i passaggi fondamentali per costruire un futuro di primissimo livello. Il capitano è stato l'inizio, ma adesso tocca capire cosa fare con un calciatore che è in scadenza, stiamo parlando del terzino o esterno Kingsley Ehizibue. Nel corso dell'ultimo periodo sono state tante le idee attorno al futuro del calciatore vicino al Genoa nel passato, ma il rendimento di questi mesi sta portando l'Udinese a valutare anche un'altra possibile situazione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del difensore che resterebbe volentieri in bianconero.

Il futuro di Kingsley Ehizibue

Ehizibue

La dirigenza dell'Udinese è a lavoro per chiudere il prima possibile questo affare ed aggiungere un calciatore decisamente importante anche per le prossime stagioni. Continua la campagna rinnovi che ha visto prima Karlstrom, ma nel corso delle prossime ore dovrebbe vedere gli annunci ufficiali di altri componenti importanti come Christian Kabasele e Daniele Padelli. L'esterno adesso è pronto per dire la sua e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che ci si sieda ad un tavolo e si annunci definitivamente un prolungamento di assoluta importanza per la squadra di Udine.