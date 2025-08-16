Il futuro del calciatore dell'Udinese, Sandi Lovric sembra essere al bivio, con il calciatore sloveno che non vede l'ora di fare la differenza anche con una nuova maglia. Il centrocampista potrebbe chiudere un affare e di conseguenza dire la sua anche in un paese ben lontano dall'Italia.
Mercato Udinese – Lovric ai saluti? Ecco la prossima destinazione
udinese
Mercato Udinese – Lovric ai saluti? Ecco la prossima destinazione
Sandi Lovric è ai saluti, tutti i dettagli sulla prossima destinazione nella massima serie del calcio italiano. Ecco le ultime sull'affare
La società che sembra essere vicina alle sue prestazioni è il Watford. Il club inglese non vede l'ora di assicurarsi le prestazioni di un calciatore con queste qualità e rinforzare la sua rosa per provare l'assalto alla Premier League. Le cifre? Al momento non sono ancora note, visti anche i rapporti e la presidenza delle due società. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul nuovo bomber <<<
