Mercato Udinese | Lovric-Cagliari si chiude? Tutti i dettagli

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Allo stesso tempo, però, serve sistemare alcuni dettagli sul mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Nel corso delle ultime ore sta prendendo quota una possibile cessione di quello che è attualmente il vice capitano della squadra guidata da mister Kosta Runjaic .

Sandi Lovric sembra essere pronto per salutare il mondo bianconero dopo quattro stagioni. Il club pronto per chiudere la trattativa è il Cagliari, anche se con l'Udinese è iniziato un vero e proprio braccio di ferro. Vedremo se si arriverà ad una conclusione definitiva.