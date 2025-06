Mercato Udinese – Lucca al Napoli, quando si chiude? Il punto

Il Napoli sta cercando in tutti i modi di chiudere un colpo di mercato decisamente importante, ecco tutti i dettagli in entrata ed in uscita

Lorenzo Focolari Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 11:40)

Lorenzo Lucca inizia a vedere Napoli sempre più vicina? Il calciatore che veste la casacca bianconera e che ha messo a referto 22 reti con la maglia dell'Udinese nel corso delle ultime due stagioni di Serie A è pronto per il passo successivo e l'approdo in una big. Il club gestito da Aurelio De Laurentiis è pronto per chiudere in via definitiva.

30 milioni di euro è la cifra che il club del Friuli Venezia Giulia chiede per cedere le prestazioni di un calciatore così importante. L'inizio della prossima settimana sembra essere il momento decisivo e in cui può arrivare il closing. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Due sostituti per El Nino Sanchez, tutti i dettagli <<<