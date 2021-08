Calciomercato Udinese – Lyanco? Di Marzio spegne ogni chiacchiera!

Ci siamo. Il campionato sta per iniziare. Domani si riapriranno le danze. Il calciomercato dell’Udinese non è ancora finito. Il da Marino ha ancora qualche asso nella manica. I tifosi aspettano le ufficialità delle ultime voci di mercato. Una, in particolare modo, aveva attirato l’attenzione dei tifosi di entrambe le sponde. Ovviamente stiamo parlando della situazione riguardante l’ipotetico scambio col Torino tra Lyanco e Becao. Non è andata proprio come ci aspettavamo, anzi… ecco che cosa sta succedendo. Di Marzio ha twittato <<<