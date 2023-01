Mercato Udinese / Makengo ai saluti: ufficiale il suo ritorno in Ligue 1

La mezz'ala francese saluta la Serie A e torna in Francia, dove vestirà la maglia del Lorient. Accontentate le richieste di Marino

Redazione

Giornata di botti di mercato in casa Udinese. Dopo la chiusura nella notte per Florian Thauvin, oggi è arrivata anche l'ufficialità della cessione a titolo definitiva di Jean-Victor Makengo. Il centrocampista francese lascia quindi Udine dopo tre stagioni condite da 66 presenze e una rete. Già a inizio gennaio si parlava di un suo possibile trasferimento in questa finestra di mercato. Su tutti i club interessati, guidava la corsa il Torino, arrivata anche ad offrire circa 8 milioni di euro. Dopo il no di Marino, Cairo ha preferito affondare per Ilic, considerato da Juric il perfetto erede di Sasa Lukic, da oggi un nuovo giocatore del Fulham.

I bianconeri hanno così aspettato fino a ieri notte, quando dalla Francia è arrivata una proposta irrinunciabile. Il Lorient, squadra che milita in Ligue 1, ha offerto per il centrocampista francese ben dieci milioni di euro: dieci di parte fissa, a cui vanno anche aggiunti ben tre milioni di corrispettivi bonus. Una somma a cui i Pozzo non hanno saputo dire di no, visto anche le recenti prestazioni. Makengo dopo l'infortunio ha perso posizioni nelle gerarchie di Sottil, che spesso gli ha preferito Arslan o altre soluzioni. Questo addio, infatti, non può fare altro che regalare più spazio alle altre tre mezz'ali. Sandi Lovirc, Tolgay Arslan e Lazar Samardzic sono pronte ad ottenere più minuti da adesso fino alla fine della stagione.

Il comunicato della società — L'Udinese ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia la cessione a titolo definitivo delle prestazioni di Makengo. "Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Lorient FC di Jean-Victor Makengo.

Il centrocampista francese lascia l’Udinese dopo due stagioni e mezzo e 72 presenze, con un gol, tra campionato e coppa Italia.

A Jean i migliori auguri per il prosieguo di carriera". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Thauvin. Ecco quando il calciatore francese approderà in Italia. La data delle visite mediche e firma <<<