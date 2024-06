Ex Udinese – Makengo sta per tornare: due club di A cercano il colpo

Jean Victor Makengo dopo una stagione e mezza in Francia potrebbe tornare in Italia. Sono due i club che lo hanno messo sotto osservazione

Jean Victor Makengo dopo una stagione e mezza in Francia potrebbe tornare in Italia. La cessione al Lorient portò ben 11 milioni di euro nelle casse dell'Udinese, ma il calciatore non è riuscito a mettersi in mostra e fare il decisivo salto di qualità. Proprio per questo motivo la squadra francese pensa all'addio e il centrocampista all'inizio di una nuova avventura.