Udinese – Dieci senza vincere, serve il cambio di rotta: rassegna stampa

La squadra allenata da Andrea Sottil vuole riprendersi e portare a casa un successo che adesso manca da davvero troppo tempo. La pazienza dei tifosi sta giungendo al termine e l'idea è proprio quella di fare la differenza nel corso del prossimo match per poter portare a casa i tre punti che non arrivano da ben dieci incontri totali.

Non sarà facile riuscire a battere la Sampdoria visto che anche lei si ritrova in una situazione in cui vincere è l'unica cosa che conta. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa. Ecco tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato <<<