Mercato Udinese – Marino anticipa tutti, pronto un colpo da 5 milioni

La squadra bianconera non riesce a trovare i risultati sperati e si deve dare da fare in tutti gli ambiti del calcio e del campo

Redazione

La situazione — La squadra bianconera continua a cercare una possibile soluzione, il team non riesce a tornare alla vittoria con continuità. L'ultima risale "solo" a due giornate fa, ma per trovarne un'altra bisogna andare a vedere il calendario di metà settembre, quando grazie al gol di Samardzic si espugnò lo stadio Picco di La Spezia.

Ora occorre voltare pagina e cercare di essere previdenti, solo in questo modo è possibile trovare un'unità di gruppo ed una svolta che permetta a tutti di poter ambire al successo. Anche la dirigenza si deve dare da fare in questo lasso di tempo. Probabilmente bisogna operare sul mercato e cercare giocatori in grado di fare la differenza.

Uno sembra esser già stato individuato dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Non è ancora sicuro che si riesca a concludere l'affare senza problemi, ma una soluzione sembra poter arrivare da un momento all'altro. Andiamo a vedere l'ultimo nome fatto in questi giorni. L'ultimo colpo per tornare in alto. Marino escogita il piano <<<

Il colpo — Il giocatore al centro dell'articolo farebbe sicuramente la differenza nel centrocampo bianconero. Si unirebbe ad una larga schiera di giocatori brasiliani e non avrebbe problemi nel far gruppo nella nuova società. L'affare si prospetta conveniente se guardiamo il cartellino, anche se pagare il suo contratto non sarà semplicissimo. Occorrono delle importanti valutazioni.

Stiamo parlando di Paulinho, il centrale di centrocampo ex Barcellona. Arriverebbe a zero, ma le sue pretese di ingaggio sono sicuramente più preoccupanti, dato che per mantenerlo un paio di stagioni la presidenza dovrebbe sborsare una cifra intorno ai cinque milioni. Almeno questa è la prospettiva.

Sicuramente non è un affare conveniente sotto tutti i punti di vista, ma permetterebbe alla società bianconera di fare un gran passo in avanti. Ora sì che potrebbe puntare a tutti gli obiettivi. Parliamo di un centrocampista capace di cose divine. Non finisce qua, non perderti le pagelle del match di ieri. Tutti i voti <<<