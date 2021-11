News Udinese – Bisogna cambiare / La soluzione per tornare a vincere

La squadra bianconera continua a mancare la vittoria ed adesso da veramente troppo tempo. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile

La squadra bianconera è arrivata al match di ieri carica di entusiasmo e di aspettative, ma non è riuscita a trovare un bandalo della matassa e far esultare tutti i tifosi , nel giorno dei 125 anni del club. Occorre trovare una soluzione il prima possibile e bisogna fare molto di più se si vuole tornare ai ritmi di un inizio stagione più che promettente. Il punto più basso è stato toccato, ora bisogna rialzarsi e farlo tutti assieme, lavorando da gruppo e analizzando le cause di questo insuccesso. Dal modulo ai giocatori, passando per le scelte tattiche, una cosa è certa: l'Udinese rialzerà la china.

Il primo dei problemi potrebbe essere proprio lo schieramento tattico dei bianconeri. Sicuramente la possibilità di mettere ben tre attaccanti, dovrebbe dare la possibilità di creare più occasioni da gol, cosa che non avviene. I motivi possono essere diversi, uno dei principali è la mancanza di qualità nel mezzo. Se metti tre attaccanti, poi per non sbilanciarti devi correre ai ripari nelle altre zone del campo, in questo modo rinunci a giocatori più tecnici per mettere uomini difensivi. Il rischio è quello di non trovare un equilibrio, proprio come sta accadendo. Ecco quale potrebbe essere una possibile soluzione.