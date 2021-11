Mercato Udinese – Marino anticipa tutti: colpo da sei milioni

La squadra bianconera , proprio ieri, ha raggiunto la quinta sconfitta in soli tredici incontri, un bottino tutt'altro che positivo. L'obiettivo della società è quello di cambiare rotta e bisogna farlo il prima possibile, anche operando sul mercato per trovare nuove soluzioni.

Con il nuovo modulo, anche l'identità della squadra potrebbe cambiare e nella mediana ci sarebbe bisogno di gente capace di far girare il pallone per poter eludere il pressing avversario e dare il via al capovolgimento di fronte. Di conseguenza un giocatore in particolare ne potrebbe fare le spese, dato che recupera una valanga di palloni, ma raramente li trasforma in oro.