News Udinese – Prossimo incontro decisivo / Match fondamentale: “Ecco perché”

I giocatori vogliono subito svoltare e rialzare la testa, il prossimo incontro può essere decisivo sotto diversi aspetti. Ecco perché

Redazione

Ieri è arrivata la quinta sconfitta stagionale, siamo alla tredicesima giornata ed un terzo di campionato se ne è andato. L'obiettivo è sicuramente quello di cambiare rotta, perché una media del genere è tutt'altro che positiva. La squadra in realtà non si è neanche comportata in maniera pessima, anzi, ha giocato un buon calcio. Gli episodi hanno fatto la differenza e pesato sull'incontro. Basti pensare che il primo gol del Torino è un azione costruito da due passaggi, tra cui uno è un lancio di ottanta metri del portiere. Ai punti le squadre hanno creato lo stesso numero di occasioni, ma alla fine ha prevalso il Torino, per la caparbietà con cui hanno realizzato i gol. Ora però bisogna voltare pagina e pensare al prossimo incontro. Un match non semplice.

Il prossimo match

La prossima squadra che dovrà affrontare la corazzata costruita dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è il Genoa della nuova presidenza 777 e del nuovo mister Shevchenko. Parliamo di un team che viaggia sull'onda dell'entusiasmo, ma che fino a questo punto non sta riscontrando grandi successi in classifica. Il terz'ultimo posto con nove punti va ribaltato il prima possibile e l'Udinese potrebbe essere la vittima perfetta per trovare questi fatidici tre punti. Al momento, però, il tecnico Luca Gotti ha in mente in che modopuòmettere in difficoltà la squadra ligure.

Il modulo

Dopo le dichiarazioni di Fernando Forestieri, ieri, nelle interviste post partita, ci si aspettaun netto cambio di rotta da parte del coach del team friulano. Non sarà semplice, ma all'apparenza con il 4-2-3-1 la squadra sembra più compatta e pronta a tutte le evenienze. Bisogna rinunciare ad uno dei tre centrali e regalare un po' di riposo potrebbe essere la mossa giusta, visto che fino a questo momento non hanno mai saltato un incontro. Non finisce qua, scopri le pagelle della partita di ieri sera. Tutti i voti <<<