Calciomercato Udinese – Marotta ha fretta di vendere: Marino ne approfitta

Pierpaolo Marino è alla ricerca di un centravanti. Questa mattina vi abbiamo fornito un'ampia panoramica sul reparto offensivo dell'Udinese. La società friulana però non è l'unica ad avere i giorni contati per ultimare il potenziamento della propria rosa. I Nerazzurri hanno uno scudetto da difendere e sono tanti i cambiamenti ai quali stiamo assistendo. Da Hakimi a Lukaku passando per la possibile cessione di Lautaro Martinez. L'arrivo di Dzeko ha risollevato (parzialmente) l'animo dei tifosi del Biscione ma una cosa è certa: Marotta non ha ancora finito. Sono diversi gli obiettivi di mercato dell'ex ds bianconero: si continua insistentemente a parlare di Correa, Zapata e di Lorenzo Insigne. Per poter portare a termine uno di questi colpi, però, è necessario sfoltire la rosa e Marino sembra pronto ad approfittarne. Ecco cosa sta succedendo <<<