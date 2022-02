Calciomercato Udinese – Marino suona la carica: spunta un nome nuovo

Inizia con il piede giusto il mese di febbraio per l' Udinese . Il team friulano ha superato il Torino per 2-o. Succede tutto nei minuti di recupero: prima l'espulsione di Mandragora e poi le due reti di Molina e Pussetto.

Tuttavia, in questo articolo non parleremo di calcio giocato, ma di mercato. La dirigenza friulana sta lavorando in vista della prossima sessione estiva.