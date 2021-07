Mercato Udinese – Per il difensore Marino ci prova: “Colpo indescrivibile”

Nelle ultime ore, il mercato dell'Udinese sta entrando nella fase più calda. Le cessioni sono state praticamente ultimate, ora tocca agli acquisti. La tifoseria si aspetta nomi grossi che si possano aggiungere a Silvestri, Padelli e Udogie, rendendo i bianconeri una vera e propria outsider. Il D.S. Pierpaolo Marino è già all'opera e sta cercando in tutti i modi di operare in tre ruoli. Il primo è la punta, sono diversi i nomi in circolazione, ma sicuramente si opererà. Il secondo è un fantasista che sia in grado di sostituire Rodrigo De Paul. Il terzo, un roccioso difensore centrale che possa aiutare nelle rotazioni della retroguardia. Come si evince dal titolo, andremo a parlare del terzo ruolo scoperto. Segui assieme a noicome il D.S. Marino migliorerà sensibilmente la squadra <<<