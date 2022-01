Calciomercato Udinese – Marino ha deciso / Il rinnovo è pronto

Il 2022 friulano non è iniziato nel migliore dei modi, tra virus, infortuni e cessioni il team si trova in una situazione tutt'altro che semplice. Nelle quattro partite in programma a Gennaio, sono arrivate tre sconfitte ed un solo pareggio (contro il Genoa). Anche in una partenza tutt'altro che da ricordare, ci sono anche dei giocatori che meritano una menzione.