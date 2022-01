Rassegna Stampa | Il Torino si avvicina / Cioffi studia la mossa vincente

La squadra bianconera continua il suo percorso di ripresa . Una situazione che sicuramente non è facile, ma il team farà il possibile per risollevarsi dai bassifondi. Bisogna iniziare a cercare delle possibili soluzioni, tra mercato e i giocatori ancora disponibili. Ogni giorno arrivano diverse novità interessanti.

Come ben sappiamo, i bianconeri sono stati una delle società più attive sul mercato. Sono stati diversi i colpi ufficializzati sia in entrata che in uscita. Si è partiti con le cessioni di Teodorczyk e Forestieri, per finire con l'acquisto del nuovissimo difensore irlandese Abankwah. L'Udinese sicuramente ha una chiara e fondata idea.