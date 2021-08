Calciomercato Udinese, Marino ha due assi nella manica: si può chiudere!

Il calciomercato sta procedendo a gonfie vele. Il 31 agosto si avvicina giorno dopo giorno ma il 22, invece, incombe prepotentemente. Il primo match dell'Udinese sarà contro la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri. Luca Gotti ha bisogno almeno di un altro difensore, di un altro centrocampista e di un attaccante. Gotti non chiede Messi ma spera di poter accogliere i prossimi colpi di mercato il prima possibile. Sono 2 i nomi più in voga del momento. Non dovrebbero essere solo voci. Qualcosa sotto sembra che ci sia davvero. Ma basta chiacchiere. Arriviamo al punto. Ecco chi sono i prossimi due nuovi potenziali calciatori dell'Udinese.Arrivano conferme importanti dalla Gazzetta dello Sport <<<