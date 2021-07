Calciomercato Udinese – Marino per la difesa vuole fare all-in

L'Udinese vuole continuare a rinforzare la propria rosa. Marino infatti vuole accontentare le richieste di mister Gotti in modo tale da poter affrontare al meglio la prossima stagione. E il dirigente bianconero sembra aver individuato nella difesa il reparto principale su cui concentrare le proprie energie. La difesa dell'Udinese ha bisogno di nuovi elementi, che abbinino profili più esperti ad altri più futuribili. Per questo motivo la società sta trattando giocatori dal sicuro affidamento e altri da far crescere con calma ad Udine. Ma vediamo insieme tutti i nomi sul taccuino di Marino <<<